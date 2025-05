Fiat Uno com 550 pacotes de cigarro contrabandeado é apreendido em mata de Laguna Carapã

Veículo foi localizado abandonado por policiais do DOF; ninguém foi preso

Um carro carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido na terça-feira (27) em Laguna Carapã, município localizado na região de fronteira com o Paraguai. O veículo, um Fiat Uno, foi encontrado abandonado em meio a uma área de mata na zona rural da cidade. Ninguém foi preso.

Segundo informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a equipe realizava patrulhamento na estrada Passo Kau quando avistou o automóvel parado às margens da via. Pela janela, os policiais visualizaram várias caixas de cigarro no interior do veículo.

Após verificação, foram contabilizados 550 pacotes de cigarro de origem estrangeira. O local foi vasculhado, mas nenhuma pessoa foi localizada nas imediações.

O veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Ponta Porã, responsável pelos procedimentos legais relacionados ao contrabando.

