Azul entra com pedido de recuperação judicial nos EUA para cortar dívidas e atrair investimentos

Companhia aérea recorre ao Chapter 11, mecanismo da justiça americana que permite reestruturação financeira sem parar as operações

A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira (28) que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do mecanismo conhecido como Chapter 11. A medida faz parte de um plano de reorganização financeira que tem como objetivo atrair até U$950 milhões em novos investimentos e eliminar cerca de U$2 bilhões em dívidas.

O Chapter 11 é um instrumento previsto na lei americana que permite que empresas em dificuldades financeiras reorganizem suas finanças sob supervisão da Justiça, sem precisar interromper suas atividades. Com isso, a Azul continua operando normalmente, incluindo a venda de passagens, o programa de fidelidade e todos os benefícios aos clientes.

A companhia informou que já firmou acordos com parceiros considerados estratégicos, como credores, um arrendador de aeronaves e as companhias aéreas norte-americanas United e American Airlines. Ao todo, a reestruturação financeira da Azul está estimada em US$1,6 bilhão.

“Para implementar os acordos, que incluem um compromisso de aproximadamente US$ 1.6 bilhão em financiamento ao longo do processo e a eliminação de US$ 2 bilhões de dívida, além de até US$ 950 milhões em financiamento adicional garantido em equity na conclusão do processo, a Azul recorre ao processo de Chapter 11 (Capítulo 11) nos Estados Unidos”, informou a empresa.

A Azul afirma que a iniciativa é um passo proativo para reorganizar sua estrutura de capital, pressionada nos últimos anos por impactos da pandemia da Covid-19, problemas na cadeia de suprimentos e instabilidades econômicas globais.

A companhia destacou que a medida não se resume a um ajuste financeiro, mas também busca preparar a empresa para um futuro mais estável. “Ao utilizar esse processo, nós acreditamos que criaremos uma companhia aérea robusta e resiliente”, informou.

