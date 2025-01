Homem com rosto coberto e tornozeleira eletrônica quebra porta e furta estabelecimento, em Caarapó

Na madrugada de sábado (25), por volta das 4h20, um furto foi registrado em uma loja de materiais de construção no centro de Caarapó. Um homem, com o rosto coberto, quebrou a porta de blindex do estabelecimento e roubou um celular e uma garrafa térmica.

Apesar de tentar esconder sua identidade, o suspeito foi identificado pelos policiais da Delegacia de Polícia de Caarapó por meio do sistema de monitoramento da loja. Detalhes como sua compleição física, tatuagens e outros elementos ajudaram na identificação, levando os policiais até M.A.O., de 20 anos.

A equipe foi até a casa do suspeito e, após uma longa busca, conseguiu apreender os objetos furtados. M.A.O. tem um longo histórico criminal, com pelo menos quatro outros crimes patrimoniais registrados recentemente em Caarapó. Ele foi liberado em julho de 2024 e estava usando uma tornozeleira eletrônica, mas a rompeu há dois meses. Agora, ele está novamente à disposição da Justiça.