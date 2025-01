Clássico Majestoso: Corinthians perde invencibilidade e sofre derrota por 3 a 1 contra o São Paulo

A sequência de 10 vitórias consecutivas do Corinthians chegou ao fim em um clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Nesse domingo (26), o alvinegro foi derrotado por 3 a 1 no Morumbi e viu o Mirassol assumir a liderança do Grupo A. Apesar do resultado que “chateia”, segundo o treinador Ramón Díaz, ele e seu auxiliar Emiliano Díaz afirmaram que não há motivo para drama.

De acordo com o técnico argentino, a derrota foi causada por erros pontuais e uma atuação coletiva abaixo do esperado no segundo tempo. “Cacá teve uma oportunidade de cabeça, mas pegou na trave. E o adversário aproveitou muito bem a bola parada. O futebol é assim”, comentou. Na coletiva pós-jogo, Ramón destacou que estava “muito contente” com o desempenho do time nos últimos meses e enfatizou a necessidade de correções imediatas para evitar novos revezes.

Emiliano Díaz reforçou as palavras do pai, afirmando que o foco deve ser em corrigir os erros identificados. “Não é para fazer um drama do que aconteceu. Dói muito, o grupo está chateado, mas estamos no Corinthians. Amanhã tem que acordar, treinar de novo e logo tem outro jogo”, disse o auxiliar.

Lucas Moura foi o destaque do São Paulo, abrindo o placar aos quatro minutos do segundo tempo. Oscar ampliou aos 11, e, apesar de o Corinthians diminuir com Martínez, Lucas marcou novamente para fechar o placar. O resultado deixou o Corinthians em segundo lugar no Grupo A, com nove pontos, empatado com o Mirassol, que lidera pelo saldo de gols.

A próxima partida do Corinthians será na quarta-feira (29), contra a Ponte Preta, às 19h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A equipe segue confortável na zona de classificação para as quartas de final, com seis pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, Inter de Limeira, que tem um jogo a menos.

Confronto entre torcedores marca pré-jogo

Antes da partida, torcedores de São Paulo e Corinthians se enfrentaram na Avenida Marques de São Vicente, região da Barra Funda, em um confronto violento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o embate ocorreu longe do Morumbi e envolveu pedaços de pau e rojões. Até o momento, não há registro de feridos ou atendimentos em unidades de pronto-socorro.

Desde 2016, os clássicos em São Paulo contam com torcida única para evitar confrontos. No “Majestoso” deste domingo, apenas torcedores do São Paulo puderam comparecer ao estádio. Em 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo sugeriu à CBF a ampliação da medida para clássicos interestaduais, buscando aumentar a segurança em partidas de grande rivalidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram