Agendamento para emitir o novo RG no mês de fevereiro já está aberto; veja como fazer

A Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) reabre nesta segunda-feira (27), o sistema de agendamentos para a emissão do novo Registro Geral no mês de fevereiro, em Mato Grosso do Sul. Para consultar, basta entrar no portal servicos.sejusp.ms.gov.br.

Apesar de ainda não ser obrigatória a nova emissão do documento, a pasta recomenda que a população agende para obter RG atualizado.

Esta primeira via do RG digital é de graça, tanto para quem precisa renovar o documento quanto para quem está com o documento novo, mas ainda no modelo antigo. Caso a pessoa tenha que tirar outra via desse documento, aí entra a regra já em vigência, com cobrança de R$ 192,44.

Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF (Cadastro de Pessoa Física).