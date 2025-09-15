UFMS promove Festival Mais Cultura com atrações gratuitas na Capital e interior

Evento reúne música, dança, teatro, literatura, cinema e artes visuais entre 22 e 27 de setembro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, de 22 a 27 de setembro, o Festival Mais Cultura, com programação artística e cultural aberta ao público. O evento ocupará diferentes espaços da Cidade Universitária e dos câmpus, oferecendo atividades que vão de apresentações musicais e teatrais a oficinas, exposições e shows.

O Teatro Glauce Rocha, referência da cultura sul-mato-grossense há mais de 50 anos, será palco da abertura, na segunda-feira (22), às 19h30, com apresentação da Orquestra Indígena sob a regência do maestro Eduardo Martinelli. O grupo, que pertence à Fundação Ueze Zahran, atua desde 2016 em Campo Grande, resgatando músicas do cancioneiro brasileiro, do Pantanal e de tradições indígenas, e já realizou apresentações no Brasil e no exterior.

Na terça-feira (23), a programação começa pela manhã com o projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades, idealizado pelo músico Evandro Dotto e apoiado pela Lei Paulo Gustavo, que leva música clássica a diferentes municípios. À noite, o público poderá conferir o show Ju Souc Trio, com repertório autoral e abordagem artística que discute a valorização da mulher e o combate à misoginia.

O “Pôr do Sol na Rampa” movimenta a quarta-feira (24), das 16h30 às 20h, na Esplanada do Morenão, reunindo cultura geek e urbana, feira de artesanato, música, dança e desfile de cosplay. Na quinta (25), haverá desfile de moda autoral às 17h e, às 19h30, a Mostra de Dança do festival, com participação de projetos como Som e Vida, Comercial Class, Cia Perspectiva e Pantanal em Dança.

A sexta-feira (26) será dedicada à literatura e à ópera: durante a tarde, o Teatro Glauce Rocha recebe a exposição de poesia do projeto de extensão Oficinas Letrarte; à noite, haverá apresentação do espetáculo Vozes da Ópera. O festival encerra no sábado (27) com a peça “Lisístrata: uma luta feminina pela paz”, do projeto de extensão Cia Ato Histórico, do câmpus de Três Lagoas, inspirado na comédia grega e apoiado por iniciativas culturais nacionais e estaduais.

Além das atrações principais, o festival inclui oficinas, palestras, aulas abertas, workshops, concerto, exposições, atividades do Cineclube da Faalc, gravação das canções finalistas do Festival Universitário da Canção (FUC) e a Feira Capivara, voltada para trabalhos de estudantes de Artes Visuais. Os eventos acontecem em diversos equipamentos culturais da universidade, como a Concha Acústica, auditórios e laboratórios.

“A cultura e a arte formam pessoas inteiras. Elas ampliam repertório, fortalecem criatividade, empatia e pensamento crítico, competências essenciais para a vida acadêmica e para o trabalho. Na UFMS, a cultura melhora pertencimento, reduz evasão e cuida da saúde mental. Para a população, ativa economias criativas, valoriza memórias e ocupa o espaço público com encontro e conhecimento. Em resumo: arte é tecnologia social de baixo custo e alto impacto”, afirma a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

A participação é gratuita e os interessados devem reservar ingresso pela página oficial do evento.

