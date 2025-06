Homem com 61 passagens na polícia é preso por agredir mulher com pedaço de madeira no rosto

Prisão preventiva foi solicitada após histórico violento do homem; mulher passou por sutura com seis pontos

Na noite da última quinta-feira (26), um homem de 42 anos foi preso preventivamente por violência doméstica contra a mulher em Juti.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima compareceu à delegacia e relatou ter sido agredida com um pedaço de madeira no rosto, após uma discussão com o marido. O ocorrido resultou em uma lesão grave na mandíbula, a mulher precisou de atendimento médico e precisou de uma sutura com seis pontos.

A mulher ainda informou que já havia sofrido outras agressões por parte do indivíduo, que possui histórico de comportamento violento.

O homem autor possui 61 registros policiais, incluindo crimes letais e diversas ocorrências de agressão. Além disso, ele foi apontado como o responsável em outro caso de lesão corporal grave, registrado na semana anterior.

A mulher realiuzou laudo médico, e juntamente com o histórico de reincidência e situação de vulnerabilidade da vítima, a prisão preventiva do homem foi solicitada.

O homem foi capturado pela Delegacia de Juti-MS.

