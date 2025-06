Mato Grosso do Sul atrai mais moradores e fecha Censo com saldo migratório positivo

Estado recebeu quase 18 mil pessoas a mais do que perdeu entre 2017 e 2022, segundo dados do Censo Demográfico

Mato Grosso do Sul aparece entre os dez estados brasileiros que mais atraíram novos moradores nos últimos cinco anos, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Censo Demográfico de 2022. O Estado registrou um saldo migratório positivo de 17.674 pessoas, o que representa uma taxa líquida de migração de 0,64%.

Entre 2017 e 2022, cerca de 105.941 pessoas chegaram ao Estado vindas de outras regiões, enquanto 88.267 deixaram Mato Grosso do Sul para morar em outros estados. A diferença entre esses dois fluxos marca a continuidade de um processo de atração populacional observado ao longo da última década, impulsionado por fatores como o avanço do agronegócio, expansão urbana e crescimento de polos econômicos regionais.

O resultado coloca o Estado na oitava posição entre as unidades da federação com maior saldo positivo, à frente de outros como Espírito Santo e Tocantins. Entre os estados vizinhos, o destaque maior foi para Mato Grosso, que fechou o período com saldo positivo de 103.938 pessoas, o quarto maior do país.

A região Centro-Oeste, como um todo, teve desempenho favorável: foi a segunda com maior saldo populacional entre 2017 e 2022, perdendo apenas para o Sul. Foram 595 mil pessoas que migraram para a região nesse período, contra 387 mil que saíram, resultando em um ganho líquido de 209 mil habitantes.

O levantamento também revela que, no país, 19,2 milhões de pessoas vivem fora da região onde nasceram. O maior contingente de migrantes vem do Nordeste: 10,4 milhões de nordestinos residem em outras regiões, sendo a maioria no Sudeste.

Mesmo estados historicamente receptores, como São Paulo, passaram a perder população. O Estado paulista apresentou, pela primeira vez desde 1991, saldo migratório negativo: 90 mil pessoas a menos entre 2017 e 2022. A perda ocorreu mesmo com o estado ainda sendo o que mais recebeu migrantes (736 mil), mas também o que mais teve saídas (826 mil).

Santa Catarina lidera a lista nacional com o maior saldo populacional positivo: mais de 354 mil pessoas no período analisado. Goiás, Mato Grosso e Paraná também aparecem entre os destinos mais procurados.

