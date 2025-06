Sábado será de calor e tempo firme em MS, com umidade do ar em queda

Temperaturas podem chegar a 33°C em várias regiões do estado; ventos e baixa umidade exigem atenção à hidratação

A previsão do tempo para este sábado (28) em Mato Grosso do Sul indica um dia de sol entre poucas nuvens e calor em todo o estado. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável, sem previsão de chuva, mas com variação na nebulosidade em algumas regiões.

As temperaturas máximas devem alcançar entre 30°C e 33°C, especialmente nas regiões sudoeste e pantaneira, onde os termômetros devem marcar mínimas entre 16°C e 21°C e máximas de até 33°C.

Na região sul, cone-sul e Grande Dourados, os valores ficam um pouco mais amenos, com mínimas entre 16°C e 18°C e máximas que variam de 28°C a 30°C. Já no bolsão, norte e leste do estado, a previsão indica mínimas entre 18°C e 20°C e máximas que podem chegar a 32°C.

Em Campo Grande, a capital, a mínima prevista é de 19°C e a máxima deve atingir 30°C.

A umidade relativa do ar estará em níveis baixos, com valores entre 25% e 45% ao longo do dia, o que exige cuidados com a hidratação e a exposição ao sol, especialmente nas horas mais quentes.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns pontos do estado, há possibilidade de rajadas mais fortes, acima dos 50 km/h.

A orientação é reforçar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas intensas nos horários de pico de calor e manter atenção especial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

