Caixa paga parcela de março do Bolsa Família nesta terça-feira (25)

A Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (25), o pagamento da parcela de março do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 6.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a média recebida pelas famílias sobe para R$ 668,65. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa atenderá 20,5 milhões de famílias neste mês, totalizando um investimento de R$ 13,7 bilhões.

Adicionais do Bolsa Família

Além do valor mínimo, o programa prevê três benefícios extras:

Benefício Variável Familiar Nutriz : pagamento de seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.

: pagamento de seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil. Acréscimo de R$ 50 : destinado a famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos.

: destinado a famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos. Acréscimo de R$ 150: concedido a famílias com crianças de até 6 anos.

Os pagamentos seguem o calendário tradicional, sendo realizados nos últimos dez dias úteis do mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre valores, datas e composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem.

Pagamento antecipado para 550 cidades

No dia 18 de março, moradores de 550 municípios receberam o benefício antecipadamente, independentemente do final do NIS. A medida beneficiou cidades do Rio Grande do Sul, afetadas por enchentes, além de localidades em outros nove estados que enfrentaram chuvas intensas, estiagem ou possuem povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista completa dos municípios está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde 2023, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais descontos referentes ao Seguro Defeso, benefício destinado a pescadores artesanais durante o período da piracema. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que reestruturou o programa.

Regra de proteção

Neste mês, cerca de 3,11 milhões de famílias estão incluídas na regra de proteção, mecanismo vigente desde junho de 2023. Ele permite que famílias que consigam melhorar a renda por meio do emprego formal continuem recebendo 50% do benefício por até dois anos, desde que cada integrante tenha renda de até meio salário mínimo. Para esse grupo, o valor médio recebido ficou em R$ 367,39.