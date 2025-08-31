Homem com histórico de assassinatos é morto a facadas em Dourados

Maycon Nunes dos Santos, de 36 anos, foi morto a golpes de faca na noite de sábado (31), em Dourados, cidade a 251 quilômetros de Campo Grande. Conhecido da polícia, ele havia confessado, em 2013, o assassinato de três homens no mesmo município.

De acordo com o registro policial, o crime mais recente ocorreu no quintal da casa de um amigo, localizada na Rua Marcolina Pires Freitas, no conjunto Harrison de Figueiredo, onde Maycon estava hospedado havia poucos dias.

Testemunhas relataram que três homens chegaram ao local em bicicletas e invadiram a residência. Um deles atacou Maycon, atingindo-o com facadas no pescoço e nas costas. Na sequência, o grupo ainda tentou arrombar o quarto onde estava o dono do imóvel, mas não conseguiu e fugiu. Até o momento, ninguém foi preso.

Maycon acumulava várias passagens pela polícia. Em fevereiro de 2013, ele confessou a execução de Isaías Almeida dos Santos, de 33 anos, atingido por seis tiros após, segundo Maycon, ter provocado sua namorada. Poucos dias antes, ele também matou Mauricio Castro de Jesus, 31 anos, e Sandro Roque de Moraes, 34 anos, obrigando-os a se ajoelhar antes de atirar contra ambos. Sandro chegou a ser socorrido, mas morreu uma semana depois no Hospital da Vida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados.