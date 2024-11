Homem com histórico criminal é morto em confronto com a PM em Campo Grande

Kleyton Scheres Ramos, de 38 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar no Bairro Novos Estados, na tarde de sexta-feira (22). Com um longo histórico criminal, incluindo condenação por tentativa de homicídio, Ramos foi alvejado após avançar contra policiais enquanto portava uma faca.

A ação policial foi motivada por uma denúncia de que o homem, visivelmente alterado, estaria armado em via pública. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática do 9º Batalhão encontrou Kleyton em frente à sua residência. Ele teria ignorado as ordens de parada, insultado os policiais e avançado de forma ameaçadora, o que levou à reação da equipe.

Ferido por dois disparos, Kleyton foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos. A faca utilizada por ele e as armas dos policiais foram apreendidas para investigação.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. A Corregedoria da Polícia Militar deve apurar a conduta dos agentes envolvidos na operação.

Histórico de crimes

Conforme registros do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Kleyton acumulava diversas passagens pela polícia, incluindo furto de veículos, violência doméstica, lesão corporal, dano ao patrimônio e ameaça.

Em 2014, ele foi condenado por tentativa de homicídio após agredir a madrasta com tijolos durante uma discussão sobre o uso da motocicleta do pai. Na ocasião, também depredou o veículo da família com um pedaço de madeira e fez ameaças de morte. Kleyton cumpria pena em regime aberto, mas em 2017 teve sua prisão decretada por evasão, sendo recapturado por uma equipe do Choque.

