Idoso que ficou gravemente ferido depois de cair em cima de hélice de roçadeira morre no hospital

Na última quinta-feira (21), um idoso de 70 anos caiu em cima da hélice da roçadeira durante corte de grama em sua chácara no assentamento Eldorado na cidade de Sidrolândia.

Ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido aos ferimentos graves no braço esquerdo.

O idoso acabou falecendo no hospital dias depois do acidente ocorrido.

A queda teria acontecido depois do idoso se desequilibrar e cair sobre a hélice do equipamento. Ele gritou por socorro e uma vizinha teria levado ele para o hospital de Sidrolândia.

No boletim de ocorrência, a filha dele relatou que seu pai tinha tirado a peça de proteção da hélice da roçadeira, porque acumulava resíduos e atrapalhava seu serviço.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e haverá investigação.

