Menina de 10 anos é encontrada morta dentro de casa em Três Lagoas

Uma tragédia abalou o município de Três Lagoas na tarde de sexta-feira (22), quando uma menina de 10 anos foi encontrada morta em sua residência. A mãe da criança, ao retornar do trabalho, encontrou a filha deitada de bruços na cama, sem sinais vitais, e tentou reanimá-la sem sucesso.

Conforme o boletim de ocorrência, o padrasto deixou a menina na escola pela manhã, e o irmão de criação, de 14 anos, foi buscá-la às 11h e a levou para casa. Quando a mãe chegou, encontrou a filha no quarto e, após perceber que ela não reagia, tentou massagem cardíaca.

Sem conseguir contato com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a mãe e o padrasto levaram a criança ao Hospital Regional Costa Leste, onde os médicos confirmaram o óbito.

A Polícia Civil classificou o caso como “morte a esclarecer” e iniciou as investigações para determinar o que aconteceu. Até o momento, os detalhes sobre o estado em que a menina foi encontrada estão sendo apurados.

