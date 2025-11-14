Homem com drogas em mochila tenta fugir e vai preso no Terminal Rodoviário da Capital

Cão detectou odor no pertence do suspeito que fugiu da polícia até um estacionamento no local

Na noite da última da quinta-feira (13), um homem, identificado como Emerson Lima Gonçalves de Jesus foi preso após drogas serem encontradas na mochila que transportava no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Policiais militares faziam fiscalizações por volta das 20h no saguão e nas filas de embarque de uma empresa que ia fazer a linha Campo Grande x Três Lagoas.

O cão farejador, Flow realizou indicação positiva para odor característico de entorpecentes na mochila vermelha pertencente ao passageiro. Os policiais pediram para que o homem abrisse a mochila para verificação, mas no momento em que se abaixou para mexer na bagagem, ele fugiu segundo a polícia, em alta velocidade pelo interior do terminal.

Os policais iniciou perseguição a pé e um policial civil que também estava no local como passageiro se ofereceu pra ajudar na perseguição ao suspeito.

O homem correu para a parte externa do terminal, chegando ao estacionamento privado, onde foi finalmente alcançado e contido. Ele reagiu a abordagem e precisou ser imobilizado com uso de força pelos policiais, além de algemas.

Após a contenção, o suspeito foi conduzido novamente ao saguão da rodoviária, local onde fora inicialmente apontado pelo cão Flow. Na mochila, foram localizados seis tabletes de substância análoga à maconha.

O material foi encaminhado à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde passou por análise preliminar e pesado, sendo confirmado a quantia de 3,6 kg (três quilos e seiscentos gramas) da substância.

O entorpecente foi apreendido e ao ser indagado sobre a origem da droga, Emerson apresentou versões contraditórias, inicialmente ele afirmou que teria encontrado o entorpecente na margem de um rio, próximo à rodoviária.. Em seguida, disse que levaria a droga até a cidade de Água Clara, onde iria trabalhar em uma fazenda.

O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado juntamente com seus pertences para a Depac Cepol ( Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol).

