Prorrogada as Inscrições para trainee em manutenção automotiva em Água Clara

Agora, candidatos com CNH categoria B também podem participar da seleção, que segue até 18 de novembro

A MS Florestal prorrogou até o dia 18 de novembro as inscrições para o Programa de Trainee em Manutenção Automotiva, em Água Clara (MS), e anunciou uma novidade importante: agora, candidatos que possuem CNH categoria B também podem se inscrever.

Com 15 vagas disponíveis, o programa é uma oportunidade para quem deseja ingressar na área de manutenção de máquinas pesadas utilizadas nas operações de colheita florestal. Diferente de outros processos seletivos, os aprovados já são contratados como colaboradores CLT, sem prazo determinado, desde o início da capacitação.

“Ampliamos a exigência da CNH para categoria B para que mais pessoas possam participar. O programa busca candidatos com Ensino Fundamental completo, que residam em Água Clara ou região, e que tenham vontade de aprender e crescer com a empresa”, explica Helen Branício, coordenadora de Recrutamento e Seleção da MS Florestal. “Quem já tiver noções básicas de manutenção diesel, máquinas pesadas, oficinas automotivas ou curso técnico na área também sai na frente.”

O programa combina formação teórica e prática, com acompanhamento técnico e comportamental, preparando os trainees para atuar diretamente nas frentes operacionais da empresa.

As etapas presenciais, conduzidas em parceria com a Evoluir RH, acontecem entre 26 e 28 de novembro, em Água Clara, e incluem avaliação psicológica e entrevista individual.

De acordo com Durval Nascimento Bento, supervisor de Treinamento da MS Florestal, a iniciativa reforça o compromisso da empresa em capacitar profissionais da própria região.

“Queremos formar e reter talentos locais, oferecendo aprendizado prático e oportunidades reais de desenvolvimento. É uma chance de começar na empresa com carteira assinada e construir uma trajetória sólida dentro do setor florestal”, destaca.

Como o foco é o fortalecimento do emprego local, não há auxílio-moradia nem alojamento disponível, por isso a prioridade é para candidatos que já residam em Água Clara ou municípios próximos.

Serviço: Programa de Trainee em Manutenção Automotiva – MS Florestal

Local: Água Clara (MS)

Inscrições prorrogadas até 18 de novembro de 2025

Link: https://bit.ly/traineemanutencao

WhatsApp: (67) 98465-7734

Etapa presencial: 26 a 28 de novembro, em Água Clara (MS)

Requisitos: Ensino Fundamental completo, CNH categoria B ou D, disponibilidade para turnos e viagens

Diferenciais: Noções básicas de manutenção diesel, máquinas pesadas, oficinas automotivas ou curso técnico na área.