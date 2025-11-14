Operação Protetor do Bioma intensifica fiscalização e aborda 175 veículos em Coxim

Entre os dias 1º e 5 de novembro, equipes atuantes na Operação Protetor do Bioma, estiveram mobilizadas na região de Coxim, intensificando ações de fiscalização e enfrentamento a crimes ambientais que impactam diretamente o bioma local. A ação teve participação da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e da CGDRON/DIOP/SENASP–MJ.

Durante o período, as equipes percorreram aproximadamente 350 km de estradas vicinais e federais. Foram abordados 175 veículos, sendo 150 automóveis e 25 motocicletas, totalizando 290 pessoas abordadas no decorrer das operações.

Além das atividades ambientais, a operação também prestou apoio à Delegacia de Polícia de Coxim, ocasião em que foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de M.A.F., pelo crime de homicídio.

As ações englobaram patrulhamento terrestre, barreiras policiais, diligências de inteligência e apoio técnico-operacional em áreas sensíveis. As equipes atuaram no combate ao desmatamento ilegal, ao transporte irregular de produtos florestais, à caça predatória e demais ilícitos que comprometem a integridade ambiental da região.

A atuação integrada reforçou a presença do Estado no norte do Mato Grosso do Sul e ampliou a capacidade de prevenção e repressão a crimes ambientais, mantendo o alinhamento estratégico da Operação Protetor do Bioma em todo o território nacional.

*Com informações da Policia Civil