Homem com diversas passagens pela polícia é morto em Três Lagoas

Vinícius Cordeiro, vulgo “Zago”, 28 , foi morto a tiros neste sábado (12), nos fundos de uma residência em Três Lagoas. A vítima possuía muitas passagens policiais, sendo um velho conhecido dos meios criminais.

Segundo o site Rádio Caçula, “Zago” foi morto com 15 tiros por três suspeitos encapuzados que estavam em uma moto que depois do crime se evadiram do local, na Rua Paraná. Este é o 17° homicídio registrado só no ano de 2022 em Três Lagoas pela Polícia Militar.

A vítima já possuía passagens por posse irregular de arma de fogo, duas ocorrências por lesão corporal em 2017 e uma em 2018, roubo em 2008, direção sem CNH em 2012, 2014, dirigir embriagado em 2019, além de casos de violência doméstica do ano de 2013.

Vinícius também tinha registros por desobediência, ameaça, tentativa de estelionato e por estelionato, e duas ocorrências por perturbação da tranquilidade também em 2019. Além disso, “Zago” também infringiu as medidas preventivas sanitárias durante a pandemia, em 2020, e falsidade ideológica em 2018.

O local do crime foi isolado pela Perícia, onde agora, trabalha na elucidação do caso.