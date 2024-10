Homem causa confusão e agride pessoas em boate após ser recusado por ex-companheira no local

Na noite do último domingo(28), um homem foi preso depois de agredir pessoas e causar confusão em uma boate na cidade de Aquidauana.

O caso aconteceu após o homem encontrar a ex-compnaheira na boate e tentar ser atendido por ela. No local, ele ingeriu bebidas alcoólicas e insistiu para ser atendido por ela. Ele então agrediu clientes e funcionários.

Segundo o site SidroNews, a mulher disse que conheceu o homem em outra boate em 2021. Ambos mantinham contato, mas depois de ser agredida por ele durante uma visita, ela decidiu cortar as relações com o mesmo.

Ela passou a trabalhar em outra boate, onde aconteceu este último crime. O homem tentou estrangular a vítima e ainda mordeu ela próximo à boca, causando lesão no local.

Um dos clientes teve ferimentos no rosto, mas escolheu não registrar queixa. O veículo de um outro cliente foi danificado durante a confusão.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM. Ele estava agressivo, então a polícia usou spray de pimenta e algemas para prendê-lo

A vítima disse que pretende registrar boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso continuará sendo investigado pela polícia.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.