Casal é flagrado transportando R$ 700 mil em mercadoria contrabandeada na BR-463

Homem, de 60 anos, e mulher, de 43, foram presos, nesse final de semana, na BR-463, em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após serem flagrados transportando cerca de R$ 700 mil em mercadoria contrabandeada do Paraguai.

Conforme informações, o casal seguia pela zona rural do município, quando foi abordado por equipe do DOF (Departamento de Operação de Fronteira). No Fiat Strada, os agentes encontraram diversas caixas contendo perfumes e eletrônicos.

À polícia, ambos contaram que levariam os produtos até Dourados, onde receberiam uma quantia em dinheiro. Os bens foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã, onde o caso foi registrado como descaminho.

