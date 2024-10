Durante abordagem PRF prende homem ao descorir mandado de prisão por estupro de vulnerável

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão durante abordagem na cidade de Nova Andradina.

Os policiais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um caminhão M.Benz/Ls. Durante checagem nos sistemas, os policiais descobriram que o condutor, de 59 anos, possuía um mandado de prisão para cumprimento pelo crime de estrupro de vulnerável.

O mandado havia sido expedido no interior de São Paulo, em maio de 2023. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Nova Andradina.

