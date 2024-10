Jovem é preso por tráfico de drogas em Sonora

A Polícia Militar prendeu ontem (21), um jovem, de 18 anos, por tráfico de drogas durante patrulhamento na Rua dos Mecânicos, em Sonora.

De acordo com informações, os policiais notaram o momento que o jovem entregava algo a um homem, de 43 anos.

Ao ser abordado, ele confessou ter comprado maconha por R$ 10,00, e afirmou ser usuário de drogas.

A equipe com o apoio da Polícia Civil, foi até a residência do rapaz, localizada na Rua das Jabuticabas. No local, foram encontradas mais porções de drogas escondidas no imóvel.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram