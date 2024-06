Seleção Brasileira busca primeira vitória na Copa América em Las Vegas

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (28) em busca da primeira vitória na Copa América. O time comandado por Dorival Júnior enfrenta o Paraguai, em Las Vegas, às 22h (horário de Brasília). O Grupo Globo transmite o jogo em diversas plataformas.

Na segunda-feira (24), o Brasil empatou com a Costa Rica, por 0 a 0, em Los Angeles, na estreia na competição continental mais antiga do futebol mundial. Nesta sexta, mais cedo, às 19h (horário de Brasília), a Colômbia joga contra a Costa Rica, no Arizona, no outro confronto do grupo.

O técnico Dorival Júnior está otimista com a Seleção. “Não vi nenhuma equipe jogando muito mais do que a nossa jogou. Entendo que o resultado não foi adequado e me responsabilizo por ele, mas vamos construir a nossa classificação”, disse o treinador.

“Para quem vive o futebol e tem conhecimento mínimo, sabemos que a seleção tem muito evoluir, mas está em um caminho muito bom”, acrescentou.

Histórico

O Brasil não perde para os paraguaios desde 2008. Desde então, o time acumula quatro vitórias e cinco empates. No embate mais recente, em 1º de fevereiro de 2022, os brasileiros golearam por 4 a 0 no Mineirão, em confronto válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Raphinha, Phillippe Coutinho, Antony e Rodrygo foram os autores dos gols.

Brasil e Paraguai se encaram há mais de um século. A equipe verde e amarela saiu vitoriosa em 49 deles, além de 22 empates e 11 derrotas, com 179 gols marcados e 66 sofridos.

“Independente da atitude do adversário, o Dorival vem nos preparando da melhor forma possível. Já fizemos treinamentos de pressão alta, de bloco baixo. Independente da maneira que o Paraguai venha nos enfrentar amanhã, estamos preparados para fazer um grande jogo, com as nossas estratégias, com a nossa força”, afirmou o zagueiro Marquinhos.

Calor intenso

O verão em Las Vegas é sufocante. A hidratação dos atletas é uma das preocupações dos médicos e fisiologistas da Seleção. Las Vegas enfrenta temperaturas acima da média. Na véspera da partida, a cidade registrou 44º C.

Na partida, os jogadores não enfrentarão o calor. O estádio é climatizado e a temperatura é controlada por uma moderno sistema.

“Ter um estádio climatizado vai favorecer o futebol, o calor é muito grande. Vamos usar isso a nosso favor, um fator que pode nos ajudar estando um pouco mais fresco”, disse Marquinhos.

Com informações da CBF