Jovem morre ao perder controle da moto e colidir com árvore em Cassilândia

Lucas Fernandes Bento, de 29 anos, morreu no final da tarde dessa sexta-feira (7) após perder o controle da motocicleta que conduzia e bater em uma árvore no cruzamento da Avenida Ricardo Dutra Oliveira com a Rua José Martins, no centro de Cassilândia, a 419 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, Lucas já havia sido socorrido e encaminhado para a Santa Casa da cidade. Segundo relato de uma testemunha, o rapaz pilotava uma motocicleta Honda Fan preta em alta velocidade pela avenida.

Ao tentar fazer a curva, ele perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore na esquina com a Rua José Martins. Com o impacto, Lucas foi arremessado ao solo, permanecendo no local até a chegada do socorro. A moto ficou bastante danificada na colisão.

Apesar dos esforços para socorrê-lo, Lucas chegou ao hospital já sem vida. O caso foi registrado como sinistro de trânsito provocado pela própria vítima na delegacia da cidade, e as circunstâncias do acidente serão analisadas pelas autoridades.

