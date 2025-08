Homem baleado é deixado em UPA de Campo Grande e veículo usado no socorro foi abandonado com pneu furado

Na noite desta segunda-feira (4), um homem ferido por disparo de arma de fogo foi deixado na entrada da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, em Campo Grande. De acordo com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a vítima foi levada até o local por ocupantes de um carro branco, que fugiram em seguida, deixando o automóvel com um pneu furado.

O caso ocorreu por volta das 22h e chamou a atenção de agentes da GCM que patrulhavam a região da Lagoa. Após o abandono do ferido, os guardas iniciaram diligências e encontraram o veículo pouco tempo depois, em uma borracharia no bairro Tarumã, onde estava sendo feito o reparo no pneu.

No local, estavam dois homens que disseram conhecer a vítima apenas superficialmente. Eles afirmaram que o veículo havia sido emprestado para prestar socorro ao baleado. A dona do carro foi localizada e apresentou a documentação, conseguindo reaver o automóvel.

Os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil está investigando o caso, buscando identificar quem efetuou o disparo e em que circunstâncias ocorreu o crime. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima nem sobre o motivo do atentado.