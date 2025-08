Campo Grande lança inscrições para programas de habitação popular e energia solar durante 9º Feirão Habita CG

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura de Campo Grande deu início ao período de inscrições para dois programas que incentivam o acesso à moradia e à sustentabilidade energética. As iniciativas são parte do 9º Feirão Habita CG, voltado para famílias com renda de até sete salários mínimos.

O primeiro programa, denominado Sonho de Morar, oferece até 600 subsídios financeiros para auxiliar no pagamento da entrada de imóveis financiados. O valor do benefício varia conforme a faixa de renda familiar, podendo chegar a R$ 20 mil. Já o segundo programa, Credihabita Energia Solar Fotovoltaica, tem como objetivo facilitar a instalação de sistemas de energia solar em residências já existentes, atendendo famílias com renda de até cinco salários mínimos.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de agosto, podendo ser feitas presencialmente no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1380, no Centro, ou pelo site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA). O atendimento presencial acontece das 8h às 18h30.

Detalhes dos programas

No Sonho de Morar, o subsídio é dividido em três categorias, de acordo com a renda da família:

R$ 20 mil para famílias com renda mensal de até R$ 2.850 (100 vagas);

R$ 10 mil para quem ganha entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 (100 vagas);

R$ 4 mil para famílias com renda de até sete salários mínimos (400 vagas).

O benefício deve ser utilizado para complementar o valor da entrada de imóveis com valor máximo de R$ 250 mil, desde que as construtoras ofereçam um desconto mínimo de R$ 6 mil. O pagamento do subsídio pode ocorrer em até 20 meses, dependendo da faixa de renda.

Para participar, as famílias devem estar cadastradas na EMHA, não possuir imóvel próprio e atender aos critérios de programas habitacionais sociais.

O programa Credihabita Energia Solar Fotovoltaica é destinado a moradores que residam na cidade há pelo menos dois anos, tenham imóveis quitados ou financiados pela EMHA com até 90 metros quadrados, e renda mensal de até cinco salários mínimos. A instalação dos painéis será realizada por empresas credenciadas, com limite de potência de 200 kW. A prioridade será para famílias com renda de até três salários mínimos.

Os interessados precisam apresentar documentos pessoais, comprovantes de residência e matrícula do imóvel para realizar a inscrição.