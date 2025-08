Relatório da CPI do Transporte Público é adiado e deve ser apresentado até 31 de agosto

Vereadores alegam necessiodade mais tempo para concluir análise de documentos e depoimentos



A entrega do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura possíveis irregularidades no transporte coletivo de Campo Grande foi oficialmente adiada. A decisão foi aprovada nesta terça-feira (5) durante sessão da Câmara Municipal, após solicitação dos cinco vereadores que compõem a comissão, sendo: o presidente da CPI, Ana Portela (relatora), Luiza Ribeiro, Maicon Nogueira e Junior Coringa.

Com a prorrogação de mais 28 dias, os trabalhos devem ser concluídos até o dia 31 de agosto. De acordo com os parlamentares, o volume de documentos recebidos e a quantidade de depoimentos prestados até o momento exigem uma análise mais detalhada.

Segundo os parlamentares, a extensão do prazo se faz necessária diante da complexidade do tema e do volume expressivo de documentos e depoimentos já reunidos.

De acordo com os membros da CPI, o tempo adicional permitirá que a investigação seja concluída com responsabilidade e profundidade, garantindo um relatório final “robusto e embasado”.

