Homem é preso por descumprir medida protetiva ao perseguir e enviar mensagem a ex

Indiíviduo chegou a esperar a vítima em um terreno baldio em frente da resdiência dela e mandar recado à familiares da mulher

Nesta sexta-feira (22), um homem foi preso preventivamente por descumprir medidas protetivas de urgência em Ivinhema. Ele teria descumprido reiteradamente as determinações impostas.

A vítima já havia registrado boletim de ocorrência e relatou os episódios de violência doméstica, quando as medidas foram deferidas pela Justiça, que proibiram o agressor de aproximar-se ou manter contato com a mulher.

No entanto, ele ainda enviava mensagens em redes sociais e recados a familiares e amigos. No último dia 11 de agosto, por volta das 17h30min, ele esperou a vítima em um terreno baldio em frente à residência dela. Ele teria falado que queria conversar indo contra as condições impostas.

A vítima então foi novamente na delegacia e relatou não suportar mais ser perseguida pelo ex. Com os relatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Judiciário.

O mandado foi cumprido nesta sexta-feira, por uma equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Ivinhema.

