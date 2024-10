Homem atira e ameaça ex-colega de trabalho que se recusou a testemunhar a seu favor em processo

Na madrugada de quinta-feira (24), uma mulher de 39 anos foi ameaçada e teve sua casa alvo de disparos, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, após se recusar a testemunhar a favor de um ex-colega de trabalho em uma ação trabalhista. O suspeito, um homem de 25 anos que foi demitido da empresa onde ambos trabalhavam, teria procurado a vítima para solicitar apoio na audiência de conciliação.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher negou o pedido, explicando que ainda faz parte do quadro de funcionários e que não concorda com os argumentos apresentados pelo ex-colega para processar a empresa. Insatisfeito com a negativa, o homem foi até a casa da vítima e, ao não ser atendido, passou a gritar para que ela saísse do imóvel. Ao perceber a insistência do suspeito, a mulher preferiu não atender, momento em que ele disparou duas vezes em frente à residência antes de fugir.

A vítima procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil na tarde de quinta-feira, onde registrou um boletim de ocorrência por disparo de arma de fogo. O caso está sendo investigado, e a Polícia Civil busca localizar o suspeito para esclarecimentos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais