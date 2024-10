Dona de ótica é roubada enquanto abria loja no centro de Campo Grande; um celular foi levado

A dona de uma ótica localizada na Rua Rui Barbosa, em Campo Grande, foi surpreendida por um bandido armado, na manhã desta sexta-feira (25), quando abria o estabelecimento. O criminoso levou o celular da vítima.

Segundo informações, o ladrão estava armado com uma faca. A vitrine do estabelecimento acabou sendo quebrada durante o assalto.

Uma arma teria sido apreendida no local, mas não há informações se seria da dona do local. Há ainda informações de que o bandido teria sido ferido com tiros, mas não foi confirmado pelos policiais.

Policiais da Derf (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos) deve investigar o caso.