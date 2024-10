Homem atira contra si mesmo com garrucha após tropeçar e cair no chão

No fim de semana(26), um homem de 21 anos acabou atirando contra si mesmo depois de tropeçar e cair no chão no João Batista, em Sidrolândia.

A arma utilizada era uma garrucha calibre .22. De acordo com informações do site SidroNews, o homem teria ido averiguar o motivo dos latidos dos cachorros no quintal.

Nesse momento, ele teria caído e com isso, a arma disparou. O tiro atingiu a mão esquerda e o abdômen do homem. Ele foi levado para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa.

No hospital, a Polícia foi acionada. Ele não quis fornecer detalhes sobre a localização exata do lote e onde está a arma.

O caso continua sendo investigado pela Polícia.

