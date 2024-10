Homem mata a esposa estrangulada e dorme ao lado do corpo dela em Ponta Porã

Márcio Bento Bolano, de 40 anos, foi preso, nesse domingo (27), em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após matar a esposa estrangulada e dormir ao lado do corpo dela.

A vítima foi identificada como Francisca de Assis Rocha, de 67 anos. O crime aconteceu na quitinete onde o casal morava, bairro Jardim Universitário.

O autor contou que ingeriu bebida alcoólica antes de cometer o feminicídio. Ao se deitar para dormir, iniciou uma discussão com a esposa, mas não informou o motivo. Nesse momento, ele esganou a mulher até a morte.

A idosa chegou a se debater durante a ação, mas o homem só parou quando a vítima não esboçava mais reação. Em seguida, virou para o lado e dormiu. Quando amanheceu, percebeu que o corpo de Francisca estava gelado, quando decidiu, então, mentir para a vizinha dizendo que a mulher havia se enforcado com um cinto no banheiro.

Desconfiada da história, a testemunha chamou um Policial Civil que mora na região e estava de folga, que foi até a casa e constatou o óbito. Quando questionado, Márcio começou a ficar nervoso e acabou sendo algemado pelo investigador.

A polícia foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia. O filho da mulher, de 22 anos, e que possui deficiência mental, contou que viu o homem subindo em cima da mãe e apertando o pescoço dela. Márcio foi preso em flagrante e responderá pelo crime de feminicídio.

