Após discussão, mulher tem casa queimada por tio

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na noite de ontem (26) em uma residência em Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, onde um homem teria ateado fogo na casa da sobrinha após uma discussão.

A vítima, de 33 anos, relatou que teve uma discussão com o tio, de 40 anos, o qual possui passagens criminais por associação criminosa, furtos e desobediência.

Segundo informações policiais, ele a teria insultado, além de proferir ameaças de morte, alegando que colocaria fogo nela e em sua residência. Após a discussão, a vítima teria se deslocado até a casa da mãe.

Nesse tempo, o homem se deslocou até a casa da sobrinha, retirou do local as filhas dela, de 3 e 10 anos, e cortou os fios de energia da residência.

Logo depois, ele ateou fogo no interior do quarto da mulher e deixou o botijão de gás ligado para explodir, porém, a vítima conseguiu chegar a tempo e apagou o fogo com a ajuda das sobrinhas.