Governador descarta politicagem e confirma inquérito policial no caso Marquinhos

Durante a divulgação do Festival de inverno de Bonito que aconteceu no Auditório do Aquário do Pantanal na manhã desta quarta-feira (26), na Capital, o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), defendeu as investigações policiais contra os ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) diante das suspeitas das denúncias de Assédio Sexual contra inúmeras mulheres que estão depondo.

“Toda denúncia tem que ser investigada, este não é um caso de política como andaram dizendo, mas sim de polícia, e o que existe é que várias mulheres procuraram a polícia, não vamos julgar ninguém antes da conclusão das investigações, diferentemente do ex-prefeito que em uma agenda em um frigorífico me chamou de corrupto e criminoso e ele está equivocado porque nunca tive um processo aberto em meus 26 anos de vida pública, vamos esperar correr estas investigações. Todos os criminosos com uma prática como João de Deus dentre outros têm uma prática e acabam encorajando outras mulheres a denunciarem. Não dá para transformar estas mulheres que sofrem com estupro, assédios e inúmeras outras denúncias contra a mulher em julgamento como desqualificadas afinal já passam de 10 mulheres e a polícia irá apurar. ” Explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Durante sua fala ele afirmou inúmeras vezes que são várias mulheres, e que a polícia não tem lado e irá apurar o denunciado. “Hoje temos várias mulheres que após o canal aberto já investigaram e não dá para politizar o assunto e sim policia. O que existe hoje é uma rede de mulheres que estão sendo investigadas e a polícia está investigando com rigor.”, finalizou Reinaldo.