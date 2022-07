Vídeo: Motorista sem CNH vira em avenida sem dar seta e atinge motociclista na Júlio de Castilho

O autônomo Edislon Camargo, 28, foi socorrido após esperar por mais 1h40 pelos bombeiros. O Jovem foi arremessando por um veículo durante um acidente no cruzamento entre a Avenida Júlio de Castilho e a Rua Santo Amaro, entrada do bairro Vila Santo Amaro, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a motorista de um veículo Citroën C3, prata, que seguia a caminho centro-bairro, parou o veículo na pista esquerda da via para fazer a conversão para a direita, e acelerou para realizar a manobra sem dar seta, foi quando o motociclista que vinha no mesmo sentindo, não reduziu a tempo e sofreu o acidente.

O rapaz foi amparado por testemunhas, que protegeram o rapaz do sol enquanto ele aguardava a ambulância. De acordo com a vítima, ele estava voltando para casa depois de deixar a namorada no serviço, no centro da cidade.

O condutor da Honda Titan 160 cc, vermelha, sofreu um ferimento na perna esquerda e algumas escoriações. após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande.

A motorista do carro, de 37 anos, não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e deve ser autuada por lesão corporal culposa. Acesse também: Homem é encontrado morto no bar onde dormia no bairro Guanandi

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf