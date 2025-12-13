Homem armado com faca invade comércio e tenta estuprar adolescente em Nova Alvorada do Sul

Um homem, que não teve a identidade revelada, tentou estuprar uma adolescente, de 17 anos, na noite desta sexta-feira (12), em um estabelecimento comercial localizado no Centro do município de Nova Alvorada do Sul. O suspeito, que estava armado com uma faca, fugiu antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a jovem trabalhava sozinha em uma açaíteria quando o homem entrou no local e ficou observando o ambiente por alguns minutos. Em seguida, ele perguntou se a vítima estava sozinha e anunciou a intenção de manter relação sexual com ela.

A adolescente tentou resistir, mas o homem a empurrou para o banheiro do local, retirou parte de suas roupas e passou a tocá-la, sendo interrompido por funcionárias e seguranças de uma conveniência que fica em frente ao local.

Uma das trabalhadoras percebeu um movimento suspeito e decidiu chamar os colegas para ir até o local onde a vítima estava. Ela contou que, quando chegaram, encontraram a menina sem a calça e o homem com a bermuda abaixada, forçando a vítima a manter relações sexuais com ele. Os seguranças conseguiram interromper o abuso, mas o suspeito fugiu.

Equipe da Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. A adolescente contou que o homem chegou a tocar em suas partes íntimas. Ela foi levada para a delegacia junto com a mãe, onde prestou depoimento. O caso foi registrado como estupro e segue sob investigação.