Homem que estava de babá sai para comprar cervejas e menino de nove anos desaparece na Capital

Um homem, de 30 anos, contratado para cuidar de dois meninos, de 10 e 9 anos, acabou sendo levado para a delegacia depois que o mais novo sumiu na noite de sexta-feira (12), quando ele saiu para comprar cervejas. O caso aconteceu na Vila Nossa senhora das Graças, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem foi contratado pela mãe dos meninos. A mulher, de 37 anos, saiu para trabalhar e ele ficou na residência da família. No entanto, em certo momento, ele decidiu sair para comprar cerveja e deixou as crianças sozinhas na casa e quando voltou, o mais novo havia sumido.

O homem então ligou para a PM (Polícia Militar), que deu início às buscas. Eles fizeram rondas na região e entraram em contato com a avó dos meninos, que mora na Vila Marli. A mulher, de 56 anos, contou que um morador da região encontrou a criança caminhando perto de um posto de combustíveis da Avenida Euler de Azevedo.

Em depoimento, o homem admitiu que cometeu um erro ao deixar as crianças sozinhas para ir comprar bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para providências cabíveis e segue como suspeito do crime de abandono de incapaz. Os meninos ficaram com a avó até a mãe retornar do serviço.