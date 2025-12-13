Cesta básica tem novas oscilações e hortifrutis ajudam a conter alta geral

Levantamento semanal do O Estado revela itens que pressionam, e aliviam, o orçamento do consumidor

A cada semana, a pesquisa da cesta básica realizada pelo O Estado traça um retrato minucioso do comportamento dos preços na Capital. Nesta edição, alguns itens recuam discretamente, outros avançam sem aviso, e juntos compõem a equação que o consumidor precisa resolver toda vez que inicia a rotina de compras.

O arroz de 5 quilos, um dos pilares da mesa sul-mato-grossense, segue exibindo grande variação: de R$ 12,79 a R$ 18,99. Essa diferença de quase 50% ajuda a explicar por que a comparação de preços deixou de ser hábito e virou estratégia. O mesmo se observa no feijão, que oscila entre R$ 4,99 e R$ 6,59.

No eixo dos produtos básicos, o óleo de cozinha manteve certa estabilidade, repetindo o menor preço em três estabelecimentos (R$ 6,69). Já o açúcar União mostra a volatilidade do segmento, indo de R$ 4,99 a R$ 7,39. No café, nenhuma surpresa: a mesma etiqueta de R$ 29,98 prevalece em quatro mercados, com o valor mais alto chegando a R$ 35,99.

Entre os industrializados, a semana trouxe pequenas acomodações. O macarrão Dallas, por exemplo, cai para R$ 3,39, enquanto o extrato de tomate mantém uma faixa estreita, com mínimas a partir de R$ 7,49. A margarina Qualy repete o comportamento de semanas anteriores, pressionada pela disputa comercial e permanece abaixo de R$ 7 em quatro estabelecimentos.

Nos itens de limpeza e higiene, a disparidade volta a aparecer. O papel higiênico Neve, em embalagem com 12 rolos, se estende de R$ 13,89 a R$ 32,99. O sabão em pó é outro caso emblemático: R$ 17,95 contra R$ 28,50.

Entre as hortifrutis, o quadro se inverte: são eles que seguram parte da inflação doméstica. A cebola chega a R$ 1,99, enquanto o tomate recua para R$ 2,99. O alho, sempre imprevisível, vai de R$ 15,90 a R$ 29,90.

Nas proteínas, o frango congelado registra nova rodada de preços mais baixos, com valores próximos de R$ 8,50 em quatro mercados. Já o coxão mole, que costuma guardar margem mais rígida, varia de R$ 38,99 a R$ 52,90. A paleta suína permanece em patamar moderado, com preços entre R$ 15,90 e R$ 18,90.

Por Djeneffer Cordoba