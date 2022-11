CadÚnico: prazo para atualizar cadastro termina hoje

O prazo para as famílias inscritas no CadÚnico atualizarem seus dados termina hoje (11), de acordo com a prorrogação estabelecida pelo Governo Federal, no final de outubro. Neste ano apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações nos municípios.

A medida é obrigatória para a continuidade do recebimento de benefícios pagos por meio de programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem.

De acordo com a gerente do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social do município, Viviane Brandão, 6.400 famílias que compõem o grupo específico que realizou a última atualização em 2016 ou 2017, ainda não renovaram os dados. Desde fevereiro, quando iniciou a convocação desse grupo, aproximadamente 1.641 famílias atualizaram o Cadastro Único.

“Essas famílias têm até sexta-feira para atualizar e evitar o bloqueio dos benefícios do Programa Auxílio Brasil. E até 16 de dezembro para evitar o cancelamento do Programa Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica”, explicou Viviane.

O processo de revisão cadastral foi escalonado devido dos impactos causados pela pandemia de covid-19. Com isso, as famílias que atualizaram dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos.

“As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos, ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social ou a um posto de atendimento do CadÚnico do município”, informou o ministério em nota.

Garantias

A atualização cadastral é necessária para garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias, além de garantir o pagamento dos programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem, que exigem que o cadastro esteja atualizado.

Por meio do aplicativo do Cadastro Único, é possível às famílias cadastradas conferir se os dados estão atualizados e, também, o que deve ser feito para a regularização dos registros.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.