Homem ameaça mulher de morte por e-mail e vai preso por descumprir medidas protetivas em Três Lagoas

Mulher relatou que foi ameaçada via e-mail e que já tinha bloqueado o homem em todos os demais aplicativos

Na manhã desta sexta-feira (28), um homem foi preso em flagrante após este ameaçar uma mulher e descumprir medidas protetivas vigentes em Três Lagoas.

A vítima compareceu à DAM ( Delegacia de Atendimento à Mulher) para registrar boletim de ocorrência e relatou que foi ameaçada via e-mail, já que ela bloqueou o homem em todos os demais aplicativos.

Segundo ela, as mensagens enviadas às às 7h35 de hoje diziam “espero que suma para Sidrolândia ou eu te mato antes do fim do ano e ainda taco fogo no seu carro sua praga”.

Em outra mensagem o homem disse “ta dando pra policial né vagabunda, vc vai lá na delegacia que você ta pedindo guerra torce pra me pegar pq se não”.

Com base nos elementos, a prisão em flagrante do suspeito foi efetuado.

