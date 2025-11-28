Licitação para modernização elétrica do Camelódromo é publicada pela Prefeitura da Capital

Intervenção de R$ 2,3 milhões promete reforçar segurança e atualizar estrutura após 26 anos

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial, o aviso de licitação para contratar uma empresa responsável pela requalificação das instalações elétricas do Camelódromo Municipal. A obra, aguardada há anos pelos lojistas, representa um passo importante para ampliar a segurança e modernizar um dos principais polos de economia popular da cidade.

O processo será conduzido pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC), conforme a Lei Federal 14.133/2021. A Concorrência Eletrônica nº 011/2025 prevê a reestruturação total da rede elétrica, com adequações às normas NBR 5410 e NBR 5419, além das exigências do Corpo de Bombeiros e dos padrões da concessionária Energisa. As propostas podem ser enviadas até 7h44 de 15 de dezembro, e a disputa de preços ocorrerá às 7h45 do mesmo dia pelo portal de compras da prefeitura. O edital também está disponível no PNCP e no Portal da Transparência.

A intervenção contempla a modernização das instalações elétricas dos boxes, iluminação interna e externa, áreas comuns e sistemas auxiliares, reduzindo riscos de curtos-circuitos e incêndios e garantindo melhores condições operacionais para permissionários e clientes.

O investimento total é de R$ 2,3 milhões — R$ 700 mil provenientes de emenda parlamentar e o restante custeado pelo Município. A prefeita Adriane Lopes já havia anunciado a obra durante a cerimônia de formalização das Autorizações de Uso de Áreas Públicas Municipais, realizada em 17 de novembro, quando também foi assinado o termo de uso do lote destinado ao estacionamento do Camelódromo.

“A licitação já foi concluída e vamos substituir toda a rede elétrica para garantir segurança e tranquilidade aos permissionários e à população”, disse a prefeita, ressaltando se tratar de uma reivindicação antiga dos comerciantes. Ela destacou ainda que o novo termo de uso do estacionamento contribuirá para melhorar organização, mobilidade e ordenamento do entorno.

O presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, reforçou a urgência da intervenção. “Nosso prédio tem 26 anos e a instalação elétrica é obsoleta. Já enfrentamos até um princípio de incêndio. Essa obra representa segurança para quem trabalha e para quem compra aqui”, afirmou. Segundo ele, a modernização deve fortalecer o comércio, movimentar a economia e valorizar o centro popular.

Com a abertura do processo licitatório e os recursos garantidos, a Prefeitura avança na revitalização de espaços públicos estratégicos, priorizando segurança, infraestrutura e o desenvolvimento econômico de Campo Grande.

