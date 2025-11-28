Bradesco enfrenta instabilidade em dia de pagamento do 13º e Black Friday

Aplicativo voltou a funcionar parcialmente, mas clientes seguem relatando falhas

O Bradesco registrou falhas no aplicativo bancário nesta sexta-feira (28), justamente em um dos dias de maior movimento do ano, marcado pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário e pelas compras da Black Friday. Desde o fim da manhã, clientes passaram a relatar dificuldades para acessar a conta ou concluir operações.

Nas redes sociais, usuários comentam que os primeiros erros começaram por volta das 11h. Para muitos, o app nem chega a abrir a área de acesso, exibindo apenas a mensagem: “Algo deu errado… Por favor, tente novamente em alguns instantes”. Embora alguns correntistas tenham conseguido acessar por volta das 13h20, o funcionamento ainda é marcado por instabilidade.

A jornalista Sarah Chaves, cliente do banco, relata que o problema afetou diretamente suas contas básicas. “Hoje, quando um monte de gente recebe o 13º, o aplicativo caiu, não consigo pagar minhas contas essenciais, no caso, energia, internet e água, e isso desde de manhã. Outros colegas que trabalham comigo também reclamaram”, afirmou.

O banco ainda não informou a causa da falha.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram