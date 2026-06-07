Homem ameaça devedor com arma e pai procura polícia em Campo Grande

Jovem fechou o comércio após problemas familiares e enfrenta dificuldades para quitar dívida

No ultimo sábado (6), um homem de 42 anos procurou a polícia após o filho ser ameaçado no bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz pegou R$ 4,5 mil emprestados em dezembro do ano passado e passou a fazer pagamentos semanais, conforme combinado.

No entanto, por causa de problemas familiares, ele precisou fechar o comércio que mantinha e acabou atrasando parte dos pagamentos. Além disso, o celular dele foi danificado na última semana, o que dificultou o contato com o homem que emprestou o dinheiro.

Por volta das 12h deste sábado, o credor foi até a casa da família à procura do rapaz. Durante a visita, ele levantou a camiseta, mostrou um revólver e disse: “Eu vim até aqui para matar o **********”.

Como o jovem não estava no local, o homem foi embora, mas afirmou que voltaria. Diante da situação, o pai procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro para registrar o caso.

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