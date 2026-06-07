Copa do Mundo 2026: Esplanada Ferroviária se transforma na Cidade da Copa na Capital

Campo Grande será uma grande arquibancada a céu aberto

Pela primeira vez na história, a Esplanada Ferroviária será palco oficial para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Com correalização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal do Esporte), o Ponto Bar realiza a Cidade da Copa, projeto que promete transformar um dos espaços mais emblemáticos da Capital em uma grande arquibancada a céu aberto para os torcedores campo-grandenses.

O espaço contará com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação, equipe de segurança e toda a estrutura logística necessária para receber o público com acesso totalmente gratuito.

Durante os intervalos e após as partidas, atrações culturais e artísticas também farão parte da programação, transformando a Cidade da Copa em um espaço de celebração da cultura, do esporte e da convivência entre famílias e amigos.

Além de reunir os apaixonados por futebol, a iniciativa reforça a ocupação de um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais de Campo Grande. A Esplanada Ferroviária, que já abriga grandes eventos da cidade, como o Carnaval de rua, se consolida cada vez mais como um espaço de encontro, lazer e valorização da identidade campo-grandense.

“Queremos que a população viva a emoção da Copa do Mundo de forma coletiva, ocupando um espaço histórico da cidade e fortalecendo o sentimento que apenas a Seleção Brasileira consegue despertar em todos nós. A Cidade da Copa será um ambiente para torcer, celebrar e viver momentos inesquecíveis”, destaca Thallyson Perez, empresário e responsável pelo Ponto Bar.

Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a estrutura da Cidade da Copa foi pensada para receber a família campo-grandense de maneira segura e acolhedora e onde todos possam vibrar com as emoções dos jogos da seleção.

“A Prefeitura de Campo Grande está apoiando a Cidade da Copa para oferecer à população um espaço seguro, organizado e de qualidade, onde as famílias possam se reunir, torcer e viver toda a emoção dos jogos da Copa do Mundo”. E conclui. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, com estrutura adequada e lazer para que campo-grandenses e visitantes possam acompanhar esse grande evento esportivo com conforto, segurança e muita alegria.”