Motorista de carreta-cegonha morre após acidente com veículo cargueiro na BR-267

Na noite do último sábado(21), o motorista identificado como Cassiano Albertino, de 42 anos morreu após um grave acidente na BR-267 entre o Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul.

O homem dirigia uma carreta-cegonha e o acidente enolveu outro veículo cargueiro.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levado até o Hospital Regional de Nova Andradina, mas não conseguiu sobreviver aos graves ferimentos.

Cassiando tinha uma esposa e cinco filhos. O motorista do outro veículo envolvido também foi socorrido até o Hospital Regional de Nova Andradina. Ainda não se sabe informações sobre o acidente e o estado de saúde do outro homem.

