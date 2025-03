Homem agride mulher com cabo de vassoura e vai preso em Três Lagoas

Na delegacia, vítima relatou que foi agredida com chutes e golpes de cabo de vassoura na casa que estava com os filhos

Na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 28 anos de idade foi preso por ser suspeito de cometer crimes em contexto de violência doméstica na cidade de Três Lagoas.

A mulher de 27 anos, realizou uma denúncia à 2ª DP, onde relatou que estava na residência junto com seus filhos e de seu companheiro, quando em uma discussão, o homem a agrediu com chutes, golpes com um cabo metálico de vassoura, que chegou a ficar torto devido as agresões contra ela.

Ela estava com um hematoma na região dorsal e escoriações no pulso quando compareceu na delegacia. A polícia localizou o suspeito na residência que morava com a vítima.

O telefone da vítima, e o cabo metálico utilizado para os ataques estavam com o agressor e foram apreendidos. Ele então, foi detido e conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher e após a tomada de depoimentos, foi deliberada pela autuação do agressor, em flagrante.

A vítima foi ouvida e acolhida e exames de corpo de delito. Um pedido de medida protetiva de urgência foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Denúncias podem ser realizadas peloi 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente na Delegacia da Mulher de Três Lagoas.

O agressor passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário. A prisão foi realizada 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas.

