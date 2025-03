UFMS oferece 360 vagas para atividades esportivas gratuitas

Inscrições estão abertas até 28 de março para estudantes, servidores e dependentes

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para práticas esportivas gratuitas na Cidade Universitária. São 360 vagas distribuídas entre diferentes modalidades, como natação, ginástica artística, taekwondo, karatê, capoeira, ciclismo e futevôlei. O prazo para se inscrever vai até 28 de março.

As oportunidades são voltadas para estudantes da graduação e pós-graduação, servidores, colaboradores terceirizados e seus dependentes, incluindo crianças a partir de 7 anos. As atividades fazem parte do Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte e contam com a parceria da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Segundo Edineia Ribeiro, diretora de Esporte e Lazer da UFMS, a oferta das vagas no primeiro semestre é uma novidade viabilizada pela parceria com a Setesc e pelo trabalho de estudantes voluntários. Além disso, o programa ampliou o atendimento a idosos e pessoas com deficiência física e visual.

Para participar, os estudantes precisam estar regularmente matriculados e ter pelo menos 60% de aproveitamento acadêmico. Servidores devem enviar a documentação comprobatória após a divulgação da lista de inscritos para o e-mail [email protected]. Crianças e adolescentes só podem ser inscritos pelos responsáveis.

O resultado final será publicado no dia 8 de abril, e as aulas começam em 22 de abril. O edital completo e mais informações estão disponíveis no site da UFMS.

