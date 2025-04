Homem agride companheira com vaso de flores e garrafa de café após discussão em Itaquiraí

Uma mulher de 44 anos foi agredida pelo companheiro, de 30, durante uma discussão na tarde desta quinta-feira (17), em Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, o agressor arremessou um vaso de flores e uma garrafa de café contra a vítima, que ficou ferida no antebraço e na mão.

Conforme relato da mulher à PM, a confusão começou quando o homem chegou à residência do casal, vindo da casa do sogro, gritando e visivelmente irritado. Eles iniciaram uma discussão sobre uma possível separação conjugal e, em meio ao conflito, o agressor passou a quebrar móveis da casa.

A vítima pediu que ele parasse de destruir seus pertences, mas foi agredida fisicamente com os objetos. O vaso de flores foi lançado contra suas costas, e a garrafa de café a atingiu no braço. Em seguida, o homem fugiu do local, afirmando que retornaria para “quebrar o restante das coisas”.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde passou por exame de corpo de delito. Em seguida, foi levada à delegacia para registrar a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano, ambos no âmbito da violência doméstica.

O caso chamou atenção também pelo histórico do casal. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima já havia solicitado e obtido medidas protetivas contra o marido em agosto de 2023. No entanto, ela contou aos policiais que, após um período de separação, acabou reatando o relacionamento com o agressor.

A reaproximação entre os dois teria levado à suspensão da medida protetiva, mas após a nova agressão, a mulher solicitou novamente proteção judicial. A Polícia Civil investiga o paradeiro do autor, que segue foragido.

Onde buscar ajuda em casos de violência doméstica

Em Campo Grande, vítimas de violência doméstica podem buscar apoio na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá. O local funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana.

No espaço, estão disponíveis diversos serviços de proteção e acolhimento, como:

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Defensoria Pública, Ministério Público, Vara Judicial de Medidas Protetivas, atendimento social e psicológico, alojamento temporário, brinquedoteca, Patrulha Maria da Penha, Guarda Municipal. Também é possível solicitar ajuda por meio do telefone 153.

Casos de agressão devem ser denunciados. A denúncia pode ser feita de forma anônima, garantindo a segurança da vítima.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais