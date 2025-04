Chuva intensa atinge Campo Grande e previsão alerta para temporais e queda de temperatura no feriado

Frente fria provoca instabilidade e pode trazer ventos de até 100 km/h e chuvas acima de 100 mm em Mato Grosso do Sul

Campo Grande voltou a ser atingida por chuva intensa na tarde desta sexta-feira (18), deixando diversas regiões da capital em estado de atenção. Desde as primeiras horas do dia, nuvens carregadas já prenunciavam a mudança no tempo, com pancadas leves em alguns bairros. No decorrer da tarde, o volume de água aumentou e se espalhou por praticamente toda a cidade.

Entre as regiões mais afetadas pela chuva estão o centro da cidade, Tiradentes, São Lourenço, Maria Aparecida Pedrossian, Chácara Cachoeira, Itatiaia, Monte Castelo, Centenário, Itamaracá, Novos Estados, Veraneio, Tarsila do Amaral, Vivendas do Bosque, Oiti, Noroeste, Estrela do Sul, Coronel Antonino, Parque dos Poderes, Bandeirantes, União e Santo Antônio. Apesar da força da precipitação, não houve registro de alagamentos ou danos materiais até o momento, segundo a Defesa Civil.

A preocupação agora se volta para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para todo o Mato Grosso do Sul, com risco de temporais severos durante o feriado prolongado da Paixão de Cristo. A previsão é de chuvas que podem alcançar 60 mm por hora ou até 100 mm em 24 horas, além de ventos fortes de até 100 km/h e queda de raios.

O alerta também indica possibilidade de queda de árvores, corte de energia elétrica, alagamentos e outros transtornos. A orientação é que a população evite áreas de risco e busque abrigo em locais seguros durante os períodos de instabilidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mudança no clima é resultado da chegada de uma frente fria, aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, o que favorece a formação de nuvens carregadas e o aumento da umidade.

Nesta sexta-feira (18), os termômetros já indicam queda nas temperaturas: Campo Grande, Ponta Porã e Iguatemi registraram mínimas de 21°C, enquanto Iguatemi e Aquidauana podem atingir máximas de 34°C.

O sábado (19) marcará o início de um resfriamento mais intenso, especialmente na região sul do Estado, com mínimas de 19°C em cidades como Ponta Porã e Iguatemi. No domingo de Páscoa (20), as temperaturas devem cair ainda mais, com mínimas de 16°C em Iguatemi e Ponta Porã, e 17°C em Dourados e Porto Murtinho. Apesar do frio nas manhãs, durante o dia as temperaturas podem voltar a subir, chegando a 31°C em algumas regiões.

A Defesa Civil e o Inmet recomendam atenção redobrada da população, principalmente em áreas propensas a alagamentos e quedas de árvores, e alertam para o acompanhamento constante das atualizações meteorológicas. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais