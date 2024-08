Homem acusado por duas tentativas de homicído a facadas em Brasilândia está foragido

Ontem, terça-feria(20), a polícia civil concluiu as investigações relacionadas a dois inquéritos policiais sobre tentativas de homicídio ocorridas no município de Brasilândia. De acordo com o delegado Avelino Rafael Mantovani, os dois crimes distintos, foram cometidos pelo mesmo autor, Túlio de Azevedo, de 28 anos, atualmente foragido.

As tentativas de homicídio ocorreram em março de 2024, motivados por desentendimentos entre o acusado e as vítimas. No primeiro incidente, Azevedo atacou a vítima O.A.A. de 36 anos, com golpes de faca, atingindo as costas e os braços. A vítima foi hospitalizada, mas já recebeu alta. Após o crime, o autor fugiu do local.

Uma semana depois, ele se envolveu em outra briga, desta vez com a vítima A.F.S.S., de 39 anos. Azevedo desferiu golpes de faca na região peitoral e no rosto da vítima, que também foi internada e já recebeu alta. Túlio de Azevedo é reincidente criminal e considerado perigoso.

Desde a prática dos crimes, o autor fugiu da cidade. Equipes da Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia realizou diversas buscas, mas até o momento ele não foi encontrado.

A polícia solicita o população para obter informações sobre o paradeiro de Azevedo. Denúncias sobre esse crime outros podem ser feitas pelo telefone (67) 3546-1294.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.